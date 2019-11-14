Кабинет министров вынес решение об изменении состава коллегии министерства финансов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим изменено решение Кабмина "О составе коллегии министерства финансов" от 11 августа 2016 года № 300.

Согласно решению, коллегия будет состоять из 13 членов.

Председателем коллегии станет министр финансов, а членами - заместители министра, руководитель аппарата, заместитель руководителя аппарата, начальник Государственной службы финансового контроля, директор Государственного агентства казначейства, директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами, заведующий отделом бюджета, заведующий отделом политики налогов и доходов, начальник Главного финансового управления по Баку.