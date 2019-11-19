В рамках второго Международного женского форума предпринимателей "Новые возможности на горизонте: Зеленый свет женщинам-предпринимателям" в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошли панельные заседания, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Форум организован Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA, председатель Совета правления - Сакина Бабаева) и компанией NCDES (Инновационная компания по организации и проведению международных культурно - просветительских проектов. Глава попечительского совета - народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев) при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Одним из перспективных направлений развития женского предпринимательства является тема "Развитие предпринимательства в сфере искусства", которое прошло под модерацией руководителя комиссии по социальной работе AQSİA, руководителя Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой. Модератор была отмечена плакеткой за вклад в развитие предпринимательства в Азербайджане.

В дискуссиях приняли участие председатель Национального комитета ICOM Азербайджана, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, директор Музейного центра "Ичеришехер", доктор философии по искусствоведению Амина Меликова и другие.

Было отмечено, что предпринимательство в сфере искусства - это сочетание экономической и социально-культурной деятельности. Предпринимательство в сфере искусства культуры - это не всякий бизнес, это стиль хозяйствования, которому присущи принципы новаторства, постоянной инициативы, ориентации на нововведения в процессы производства, маркетинга, распределения и потребления культурного продукта. В его основе лежит: страсть к искусству, стратегическое видение устойчивого развития бизнеса и четкое понимание современного контекста, в котором функционирует искусство. Специфика сферы искусства состоит в том, что она включает в себя как некоммерческую деятельность, так и коммерческую (платные услуги) как местного, так и международного масштаба. Причем, деньги в этой сфере в основном появляются преимущественно в результате привлечения средств различных доноров - органов власти, ведающих бюджетными средствами, спонсоров, благотворительных организаций и др., а не коммерческой деятельности. Предприниматели в сфере искусства берут креативные и инновационные творческие идеи и трансформируют их в устойчивые бизнес-модели, внедряя различные новаторские подходы, при этом принимая на себя определенную долю рисков (не только финансовых, но и репутационных). Они умеют распознавать возможности и тенденции, поступающие извне. И сюда относятся не только рыночные возможности, но и социальные, гуманитарные, культурные.

В рамках панельных заседаний были также представлены интересные темы - "История успешной женщины" (модератор - заместитель генсека КПА Нармин Ганиева), "Развитие туристического бизнеса в Азербайджане. Бизнес на дому" (модератор - руководитель Top Turs Ильхама Ширинова), "Женщины-предприниматели: преимущества, проблемы и возможности" (модератор - зампредседателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагет Гахраманова), "Роль бизнес - образования в развитии предпринимательства в Азербайджане" (модератор - директор компании Logix Сакит Мамедов), "Банковские механизмы помощи женщинам" (модератор-исполнительный директор Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (АМФА) Жаля Гаджиева).

Международный женский форум прошел под лозунгом "Энергия женщины. Путь к успеху" в рамках Глобальной недели предпринимательства - предпринимательской инициативы, проходящей ежегодно в третью неделю ноября. В работе форума приняли участие представители государственных структур, общественные деятели, бизнесмены, различных сфер, около четырехсот человек из более 10 стран мира. Форум представляет собой очень интересную бизнес-платформу с широкими возможностями для участников, а также значимое культурное и туристическое событие в нашей стране. Мероприятие призвано продемонстрировать достижения женщин-предпринимателей, оказать поддержку в развитии бизнеса и стимулировать женщин для создания собственного бизнеса.

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