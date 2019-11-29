Группа участников проекта "Азербайджан-Бизнес Кейс", одного из престижных конкурсов в стране, побывала на тренинге в компании Azercell. Тренинг проводился сотрудниками департамента по Управлению Человеческим Капиталом ООО "Azercell Telekom". Консультант по Управлению талантами данного отдела Айтен Фарзалиева, рассказала участникам о деятельности и структуре ведущего оператора мобильной связи страны. Специалист по подбору талантов и профессиональному развитию Вахида Оруджева, проинформировала гостей о процессе набора и отбора кадров, текущих тенденций на рынке труда и других актуальных темах. Также во время встречи были проведены интересные дискуссии на основании заданных участниками вопросов.

Участники проекта посетят тренинги, организованные при поддержке компаний-спонсоров, по вопросам бизнес-анализа, определения стратегий, навыков презентаций и другим темам.

Отметим, что "Азербайджан-Бизнес Кейс" - это конкурс для студентов и магистров, получающих образование в области финансов, бизнеса и экономики.

ООО "Azercell Telekom" всегда с особой заботой относилось к образованию и развитию молодежи. Компания, подписавшая меморандумы о сотрудничестве с рядом вузов, внесла свой вклад в реализацию инновационных идей студентов, а также, подготовке в качестве опытных и профессиональных кадров.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,9 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т.

д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".