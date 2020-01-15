Kapital Bank обновил еще 3 филиала в Нахчыване (R)

Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. Как сообщалось ранее, в текущем году в филиалах банка на территории Нахчыванской Автономной Республики осуществляется проект трансформации бизнес-процессов. В ходе проекта в течение 5 месяцев во всех филиалах были оптимизированы бизнес-процессы, в 7 филиалах уже завершена капитальная реконструкция, в одном филиале ремонтные работы еще продолжаются.

На нынешнем этапе реализации проекта были капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию Шарурский, Садаракский и Кенгерлинский филиалы Kapital Bank. Филиал Шарур расположен по адресу Нахчыванская АР, город Шарур, проспект Г. Алиева, 44A, филиал Садарак находится в Нахчыванской АР, Садаракский район, поселок Гейдарабад, а филиал Кенгерли функционирует по адресу Кенгерлинский район, поселок Гывраг. Обновленные филиалы имеют все необходимые условия и возможности для обслуживания клиентов на самом высоком уровне.

Вышеотмеченные филиалы Kapital Bank предлагают клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие банковские услуги.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. На протяжение последних лет более 60 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылись более 25 новых точек обслуживания. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.