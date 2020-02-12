Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БММП) Талех Зиядов стал гостем традиционно проводимого мероприятия CEO Lunch Baku.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Caspian European Club, выступая на мероприятии, в котором приняли участие около 100 местных и иностранных гостей, дипломатических представителей, генеральный директор отметил, что 2019 год был успешным для порта и запомнился несколькими важными событиями. Впервые в 2019 году был зафиксирован рекордный за последние 28 лет показатель по перевалке колесной техники и контейнеров, передает Day.Az.

Так, объем переработки грузов составил 4061,6 тыс. тонн, увеличившись на 7,2 процента по сравнению с 2018 годом (3787,8 тыс. тонн). В 2019 году было перевезено 35 152 TEU контейнеров, что, в свою очередь, означает рост на 54 процента по сравнению с 2018 годом (в 2018 году данный показатель составлял 22 887 TEU). В перевалке колесной техники, которая составила 33 671 единицу, включая фуры, был зафиксирован рост на 57 процентов.

16 октября 2019 года Бакинский порт был удостоен сертификата EcoPorts-PERS Европейской организации морских портов (ЭСПО). Таким образом, Бакинский порт стал первым портом в регионе Каспийского моря, получившим сертификат EcoPorts-PERS. Получение указанного сертификата портом Баку является результатом целенаправленной работы, которую провели сотрудники порта вместе с европейскими партнерами за последние три года. Реализуя политику экологической направленности, Бакинский порт продолжит служить примером для других портов в регионе.

Среди значимых событий Талех Зиядов отметил соглашение об увеличении объема грузоперевозок из Европы в Центральную Азию и Китай через Транскаспийский международный транспортный маршрут (Middle Corridor - Средний коридор), которое было подписано 26 ноября с австрийской ÖBB Rail Cargo Group и компанией Cabooter Group (Нидерланды). По словам генерального директора, данное соглашение является важной вехой в расширении транспортного коридора Запад-Восток из самых загруженных логистических центров Нидерландов (г. Венло) и Германии в Турцию (Стамбул), Азербайджан (Баку), Среднюю Азию и далее в Китай.

Важным ожидаемым событием этого года можно назвать запуск таможенного и временного склада на территории Бакинского порта с марта. Это новшество послужит увеличению объема грузоперевозок, расширению операционных возможностей отечественных и зарубежных компаний.

В конце своего выступления генеральный директор ответил на вопросы участников мероприятия.

Затем первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев рассказал о том, что благодаря СEO Lunch Baku, которые ежемесячно проводятся в Азербайджане, Грузии и Казахстане, Caspian European Club сумел превратиться в международную платформу для бизнес-нетворкинга. СEO Lunch Baku создает дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с представителями компаний стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. СEO Lunch Baku также является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным секторами.

Затем Талеху Зиядову был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Компании-члены Caspian European Club также получили сертификаты.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является Gazelli Group MMC.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку. Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.