Новые сорта картофеля, выведенные в НИИ Азербайджана, более устойчивы к засухе и способны конкурировать с зарубежными сортами.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал директор НИИ овощеводства министерства сельского хозяйства Эльмар Аллахвердиев. Рассказав о новых сортах, он отметил, что их уже можно встретить на прилавках рынков, передает Day.Azс.

"Годовая потребительская корзина картофеля в Азербайджане составляет миллион тонн. При поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН реализуется проект, именуемый "Система национального картофелеводства". Наша цель заключается в дальнейшем совершенствовании системы семеноводства в этом направлении", - сказал Аллахвердиев.

Он добавил, что в настоящее время Азербайджан экспортирует за рубеж ранний картофель.

"В настоящее время Азербайджан экспортирует ранний картофель высокого качества за рубеж, в основном в Россию. Экспорт этого картофеля также выгоден и фермеру, так как сбор начинается раньше, когда на российских рынках сохраняются высокие цены на данную продукцию. Обычные сорта картофеля, которые собираются летом, экспортируются по более низкой цене", - сказал Аллахвердиев.