Италия является одним из основных политических и экономических партнеров Азербайджана. Наши отношения носят многовекторный характер. Благодаря визиту Президента Ильхама Алиева в Италию еще более укрепилось наше сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта, науки, образования, инноваций, обороны и безопасности, а также культуры.

Об этом сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли, передает Day.Az.

Ахмедли сказал, что Совместная декларация об укреплении многомерного стратегического партнерства, подписанная в ходе визита, дает отличную подсказку для объяснения нынешнего характера отношений между двумя странами.

"Этот документ означает, что один из политических и экономических центров силы в Европе, один из членов "большой семерки" стал стратегическим партнером Азербайджана. Это можно рассматривать как продолжение дипломатической победы в Мюнхене. Положения, изложенные в Совместной декларации, также подтверждают это. Однозначно закреплены территориальная целостность и неприкосновенность суверенитета Азербайджана. Стороны выразили поддержку урегулированию конфликта путем переговоров в рамках норм и принципов международного права. Это также ясно дало понять, что надуманные "мюнхенские тезисы" Пашиняна не были восприняты Европой всерьез", - отметил политолог.

По его словам, Азербайджан является одним из самых уважаемых и достойных акторов в системе международных отношений.

"Значение нашей страны для Европейского союза растет. И наше государство в полной мере использует все эти возможности для обеспечения своих национальных интересов", - резюмировал Ахмедли.