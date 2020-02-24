Azergold обогатил бюджет и золотой резерв Азербайджана на десятки миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, сказал председатель правления ЗАО Azergold Закир Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, в 2019 году все виды налоговых платежей ЗАО Azergold существенно выросли.

Так, в прошлом году в госбюджет в целом было перечислено около 13,5 миллиона манатов.

По словам Ибрагимова, учитывая, что в 2018 году эта сумма составила 12,64 миллиона манатов, в 2019 году бюджетные платежи выросли на 843 тысячи манатов (6,7 процента).

Помимо этого, в целях организации экспорта добытых драгоценных металлов на мировые рынки, а также формирования золотых запасов страны за счет азербайджанского золота, Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) была организована закупка 57 тысяч унций чистого золота, что составляет 95 процентов от общего объема продаж (приблизительно 85 миллионов долларов).

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай, а также переработкой и продажей драгоценных металлов, внедрением в эту сферу новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной отрасли.

В период 2017-2020 годов ЗАО AzerGold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.