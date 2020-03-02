Южный газовый коридор - это серьезнейший энергетический проект, который изменит картину мира.

Об этом сказал Trend директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков, передает Day.Az.

По его словам, Южный газовый коридор - глобальное видение решения энергетических проблем и взаимосвязей.

Эксперт подчеркнул высокое доверие европейских партнеров, в частности Италии и Греции, к Азербайджану. По его мнению, проект ЮГК принесет Азербайджану довольно существенные дивиденды как экономические, так и политические. В целом, по его словам, дивиденды будут во всех областях.

Эксперт считает, что имеется возможность для серьезного интернационального, международного использования проекта ЮГК: "Я знаю, что посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключал возможности того, что в ближайшем будущем Россия может использовать ЮГК для поставок своего газа в Европу. В дальнейшем возможно и Туркменистан подключится к этому проекту. Все это, безусловно усилит позиции Азербайджана на мировом энергетическом рынке и однозначно увеличит его влияние на такую чувствительную сферу, как энергетическая безопасность европейских стран.

В заключение Клачков добавил, что очень важно, когда есть взаимопонимание на уровне лидеров государств, участвующих в проекте ЮГК: "Особенно хотелось бы подчеркнуть высокий уровень взаимопонимания между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его коллегой президентом Италии Серджо Маттарелла. Именно переговоры и встречи глав государств очень сильно способствовали и способствуют развитию сотрудничества, и в частности в энергетической сфере".