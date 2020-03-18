Развивайте свой бизнес дистанционно, пользуясь цифровыми услугами от PASHA Bank (R)

Во избежание возникновения у местных бизнесменов трудностей в рамках проведения комплекса мероприятий по предотвращению распространения вируса COVID-19, ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank предоставляет для своих клиентов возможность дистанционного доступа к широкой линейке банковских продуктов и услуг

Так, для стабильного развития бизнеса своих клиентов, PASHA Bank предлагает им возможность проводить онлайн следующие операции:

- Открытие счетов и осуществление платежей, без необходимости посещения филиалов банка;

- Оплата кредитов, не выходя из дома;

- Подключение к зарплатным проектам с последующей доставкой банковских карт по указанному Клиентом адресу;

- Оформление заказа POS-терминалов, SMART-касс с последующей их доставкой по указанному Клиентом адресу;

Доставка осуществляется в полном соответствии с решениями, принятыми Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики. Воспользоваться онлайн-услугами PASHA Bank можно, перейдя по ссылке https://pashabank.digital/login#/signup

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