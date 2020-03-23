Азербайджан продлил срок закрытия границы с Грузией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

В сообщении отмечается, что для обеспечения безопасности и здоровья граждан Азербайджана было принято решение продлить срок действия решения о закрытии государственной границы с Грузией до 20 апреля 2020 года.

Для осуществления грузоперевозок продолжает действовать транзитный коридор.