https://news.day.az/economy/1215405.html Азербайджан продлил срок закрытия границы с Грузией
Азербайджан продлил срок закрытия границы с Грузией
Азербайджан продлил срок закрытия границы с Грузией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
В сообщении отмечается, что для обеспечения безопасности и здоровья граждан Азербайджана было принято решение продлить срок действия решения о закрытии государственной границы с Грузией до 20 апреля 2020 года.
Для осуществления грузоперевозок продолжает действовать транзитный коридор.
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