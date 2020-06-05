АБР поддерживает усилия Азербайджана по диверсификации энергетического баланса

Азиатский банк развития (АБР) продолжает поддерживать усилия правительства Азербайджана по диверсификации своего энергетического баланса. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в банке.

Как отметили в банке, до недавнего прошлого АБР предоставлял финансовую помощь для строительства инфраструктуры энергетического сектора, включая сеть передачи и распределения.

"В настоящее время АБР активно участвует в предоставлении консультативной поддержки соответствующим агентствам, отвечающим за развитие энергетического сектора. Например, АБР профинансировал несколько ознакомительных поездок должностных лиц в Великобританию, Австралию и Германию для изучения лучшей международной практики создания конкурентного рынка электроэнергии и структуры тарифов. Кроме того, представители Азербайджана приняли участие в мероприятиях финансируемых АБР. Среди таких мероприятий можно назвать ежегодный Азиатский форум по чистой энергии и Азиатский форум по солнечной энергии ", - сказали в АБР.

Кроме того, как отметили в финансовом институте, в рамках региональной программы технической помощи АБР финансирует проектирование и строительство пилотной установки по производству фотоэлектрической энергии на озере Бойукшор.

"Этот инновационный проект также может быть реализован в регионах страны с более крупными водохранилищами", - сказали в банке.

Отметим, что Азербайджан вступил в АБР в 1999 году.

Банк сотрудничает с Азербайджаном в соответствии со стратегией партнерства на 2019-2023 годы, которая нацелена на поддержку диверсифицированного и всеобъемлющего роста в стране.