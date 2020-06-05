https://news.day.az/economy/1241762.html В Баку из Турции вернулись 144 гражданина Азербайджана - ФОТО
В Баку из Турции вернулись 144 гражданина Азербайджана - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана 5 июня выполнил чартерный рейс из Анкары в Баку. Этим рейсом в Баку были доставлены 144 гражданина Азербайджана.
Как передает Day.Az, все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.
Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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