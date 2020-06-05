В Баку из Турции вернулись 144 гражданина Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 5 июня выполнил чартерный рейс из Анкары в Баку. Этим рейсом в Баку были доставлены 144 гражданина Азербайджана.

Как передает Day.Az, все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.