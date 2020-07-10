В Азербайджане совершенствуется система международных автоперевозок

В ближайшем будущем в Азербайджане планируется создание института экспедиторов, открытие которого решит определенные сложности в области международных автоперевозок.

Об этом сообщили Trend в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

По словам источника, за последние годы в стране были созданы логистические центры, упрощающие и улучшающие качество международных перевозок, однако отсутствие института экспедиторов затрудняет борьбу с развитием черного рынка по тарифам на перевозки.

Как отметили в ABADA, отсутствие в Азербайджане института экспедиторов не позволяет организовывать перевозки на должном уровне. Поэтому в стране созрела необходимость создания института уполномоченных транспортных экспедиторов.

"Для этого необходимо подготовить закон "Об экспедиторской деятельности в Азербайджане". Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве транспорта и высоких технологий Азербайджана уже готовится план по созданию института экспедиторов, что даст возможность более эффективному развитию института перевозок", - считают в ABADA.

По словам источника, водительский персонал для перевозок готовит Автокомбинат, а на организованных при ABADA курсах повышается профессиональная квалификация водителей-международников и менеджеров. К концу года планируется увеличить число квалифицированных водителей, и таким образом, увеличить товарооборот посредством автомобильных перевозок с зарубежными странами.

ABADA является некоммерческой организацией, объединяющей азербайджанских международных перевозчиков грузов автомобильным транспортом. ABADA была создана в мае 1993 года.