Кабмин утвердил критерии рисковых налогоплательщиков и операций

Кабинет министров утвердил "Критерии рискового налогоплательщика, в том числе рисковых операций".

Как сообщает Day.Az, "Критерии рискового налогоплательщика, в том числе рисковых операций" разработаны в соответствии с Налоговым кодексом и определяют критерии рискового налогоплательщика, в том числе рисковых операций.

Понятия, используемые в этих критериях, выражают значения, предусмотренные Налоговым кодексом.

Информация о налогоплательщиках, в отношении которых в соответствии с Налоговым кодексом принято решение о признании рисковым налогоплательщиком, в том числе отвечающим критериям рисковых операций и совершающего товарные и (или) рисковые операции, а также об исключении его из списка рисковых налогоплательщиков, публикуется на официальном сайте Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Информация о налогоплательщиках, в отношении которых принято решение признать рискованным налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом, будет отражена в уведомлениях предупредительного характера во время операций, проводимых налогоплательщиками посредством системы электронного счета-фактуры на портале интернет-Налогового управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.