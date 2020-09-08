Азербайджан, Туркменистан и Афганистан назначают операторов транспортного коридора Lapis Lazuli
Азербайджан, Туркменистан и Афганистан рассматривают вопросы реализации проекта международного транзитно-транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Lapis Lazuli).
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на СМИ Туркменистана.
По сообщениям, на трёхсторонней онлайн-встрече с участием представителей транспортной сферы Туркменистана, Азербайджана и Афганистана были обсуждены вопросы оптимизации транспортно-логистического процесса, создание равных для всех участников экономических и финансовых условий, введение единой ценовой политики для перевозки грузов по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан и в обратном направлении.
Также обсуждался вопрос о назначении единого оператора от каждой стороны и установления сквозной тарифной ставки.
Со стороны Туркменистана ответственным оператором определен ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана". Участники согласовали шаги по увеличению грузопотока по коридору Lapis Lazuli. Следующая встреча запланирована на конец сентября.
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