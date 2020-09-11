Карантин не помеха: Emporium провел онлайн-показ мод

Осень - традиционная пора громких мероприятий, ярких нарядов и возвращения к городскому ритму жизни. Но 2020-й год внес свое коррективы в привычную рутину - режим карантина не позволяет собираться вместе. Мировые недели мод перешли в онлайн-режим и продолжили свой ход по новым правилам - а как же у нас?

А мы, как оказалось, ничем не уступаем титанам мировой моды! Вчера, 10 сентября, мультибрендовый магазин Emporium впервые в Азербайджане провел показ осенне-зимних коллекций мировых брендов в режиме прямой трансляции. Главными темами онлайн-показа стали актуальные сегодня во всем мире искусственный интеллект и цифровое будущее. Олицетворяющие новое поколение и новые правила модели в серебряных масках дефилировали по магазину на дозволенном расстоянии и создавали атмосферу незнакомого, загадочного, изменившегося мира

Были продемонстрированы фантастические коллекции от таких брендов, как Attico, Dolce&Gabbana, Alexandre Vauthier, Prada, Maison Margiela, Helmut Lang, Off White.

А количество зрителей, которые прошли по линку и насладились показом, и восторженные отзывы, которые потом можно было наблюдать в социальных сетях, показали: потребность в таких мероприятиях есть, и инициатива Emporium-a удалась!

В ожидании отмены карантина будем надеяться, что таких мероприятий, создающих особый настрой, будет все больше!

Для тех, кто не успел посмотреть показ в прямой трансляции, выставляем запись:

https://www.youtube.com/watch?v=7bNBrkiogYY

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Emporium - это первый магазин в формате department store в Азербайджане и крупнейший - во всем Кавказском регионе, представляет более 500 мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей, товаров для дома, а также парфюмерии и косметики.