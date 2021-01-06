ВВП Азербайджана в следующем году вырастет на 4,5%

Согласно новому прогнозу Всемирного банка, в 2021 году экономика Азербайджана вырастет на 1,9%.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на отчет Всемирного банка "Global Economic Prospects".

Отметим, что данный прогноз совпадает с прогнозомБанка на октябрь прошлого года.

В 2020 году Всемирный банк ожидает снижения ВВП страны на 5% (октябрьский прогноз - снижение на 4,2%), а в 2022 году - на 4,5% (октябрьский прогноз - рост на 2,8%).

"По мере стабилизации цен на нефть и увеличения расходов на инвестиции и реконструкцию экономики в Азербайджане ожидается расширение экономической деятельности. Соглашение о перемирии между Азербайджаном и Арменией поможет снизить геополитическую напряженность в регионе", - говорится в отчете.