Компания, существующая на рынке уже третий год, производит набор сотрудников с гуманитарным образованием и/или опытом работы в гуманитарных сферах.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 1200-1600 AZN.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ.

Желающие пройти серию тестов и экзаменов на соответствие требованиям компании в первую очередь должны выслать CV на электронную почту vacancies@ishyeri.az. ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЛАДЕЕТЕ СВОБОДНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ, НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ, ВЫСЫЛАТЬ CV НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА! CV ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. CV на других языках рассматриваться не будут.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В CV БУДЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬСЯ. НЕ СТОИТ НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ ИЛИ ПРИУКРАШИВАТЬ. СООБЩАЙТЕ ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ.

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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ, НАБОРА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

https://ishyeri.az/answers.html

Условия работы

ЗП: от 1200-1600 AZN

Полная занятость

Прием на работу с подписанием трудового договора.

Компания бесплатно проводит обучение новых сотрудников, которые за время обучения уже получают зарплату.

Перспективы карьерного роста внутри компании.

Медицинская страховка.

Комфортабельный офис в центре Баку

Обед за счет компании

График работы: 09:00 - 18:00

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ

Возраст: 18-30 лет

Свободное владение азербайджанским и русским языками.

Знание английского, французского, немецкого и восточных языков повышает шансы на трудоустройство.

Глубокое знание географии, истории, современных реалий Азербайджана.

Владение ПК на уровне опытного пользователя; умение работать с программами Microsoft Office (World, Excel).

Навыки пользования социальными сетями Instagram и/или Facebook.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Предпочтение отдается соискателям, получившим высшее образование (с окончанием учебы в 2018-2020 гг.) или имеющим опыт работы по следующим дисциплинам:

Социология

Культурология

История

География

Страноведение

Регионоведение

Кавказоведение

Востоковедение

Международные отношения

Религиоведение

Лингвистика/филология

Переводчики

При наличии высшего образования или опыта работы по одной из вышеперечисленных дисциплин следует указать это в самом начале CV!

НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СОИСКАТЕЛЕЙ

Пунктуальность

Дисциплинированность

Ответственность

Исполнительность

Обучаемость

Трудоспособность

Старательность

Внимательность к деталям

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА СОИСКАТЕЛЕЙ

Набор производится в несколько этапов:

Рассмотрение CV Анкетирование Экзамен на эрудицию Экзамен на соответствие различным отделам компании Психологическая диагностика

Если после рассмотрения CV нас заинтересует кандидатура соискателя, ему/ей позвонят секретари компании и пригласят на анкетирование. Каждый соискатель проходит разные этапы отбора не в один и тот же день, а в разные дни. После анкетирования соискатель будет допущен к следующим этапам отбора только в том случае, если оказался подходящим требованиям компании.

Те соискатели, которые успешно пройдут все этапы отбора, будут официально приняты на работу с заключением трудового договора.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ, НАБОРА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

https://ishyeri.az/answers.html