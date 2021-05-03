Азербайджан обезопасил себя на десятилетия вперед

История создания в Азербайджане агропарков и агропромышленных комплексов берет свое начало в ноябре 2014 года, когда был заложен фундамент Шамкирского агропарка. Ныне это крупное и эффективное предприятие, способствующее расширению экспортных возможностей аграрной сферы страны и продвижению национальных брендов. Но тогда все только начиналось и можно было лишь ожидать и просчитывать, какой эффект дадут в данном случае вкладываемые государством инвестиции.

Создание агропарков - вопрос чрезвычайной важности, согласующийся с темой продовольственной безопасности государства. Не случайно на открытие таких парков в различных регионах Азербайджана в целом инвестировано почти два с половиной миллиарда манатов.

Aгропарки способствуют модернизации аграрной сферы, внедрению современных технологий, инновативных методов и новых стандартов, переходу управления фермерскими хозяйствами к прогрессивным агропромышленным методам, повышению урожайности и снижению потерь при хранении продукции, расширению экспорта и др. Аграрная сфера является одной из важнейших в плане развития ненефтяного сектора Азербайджана.

Учитывая все это, можно с уверенностью сказать, что открытие 20 апреля в Гаджигабуле очередного крупного агропарка - Шамахинского агропарка Азерсун - событие далеко не рядовое.

Церемония открытия прошла с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Шамахинский агропарк Азерсун состоит из двух частей - посевных площадей и животноводческого комплекса. В животноводческом комплексе содержатся 5000 голов крупного рогатого скота, в том числе 2000 голов скота молочного направления. Суточное производство молока составляет 50 тонн. На принадлежащих агропарку 4200 гектарах посевной площади выращиваются пшеница, ячмень, сахарная свекла, кукуруза, клевер и различные виды овощей. Создана современная система орошения, использующая два искусственных озера общей вместимостью 2,6 миллиона кубометров. На территории установлена ирригационная система с использованием новейших технологий. В агропарк вложены инвестиции в размере 77 миллионов манатов.

В Гаджигабуле глава государства также принял участие в презентации агропарка ООО Agro Dairy.

Агропромышленные парки и комплексы - это составная часть аграрных реформ, проводимых в стране по инициативе главы государства. Нужно отметить, что создаются они не только в благоприятных с точки зрения развития сельского хозяйства регионах, но и в таких относительно сложных для этой сферы районах, как Гаджигабул. Президент Ильхам Алиев обратил на этот фактор особое внимание. По его словам, Гаджигабул - не самый передовой район нашей страны с точки зрения плодородности почвы. Ее качество ниже, чем в других районах. "Однако, несмотря на это, создание агропарков именно в Гаджигабуле свидетельствует об успешности нашей политики, потому что одним из самых сложных мест является Гаджигабул. Как мне сегодня сообщили в обоих агропарках, на орошаемых площадях тысячи гектаров находятся под пивотом. Урожайность в зерноводстве здесь составляет 60 центнеров, то есть, шесть тонн с гектара. Для сравнения могу сказать, что в Гаджигабульском районе урожайность составляет 30 центнеров с гектара. По стране урожайность составляет чуть более 30 центнеров", - сказал глава государства.

По словам Президента страны, в целом, планируется создать около пятидесяти агропарков. Многие из них уже функционируют. Общее инвестирование превышает 2 миллиарда манатов. Немалую роль тут играет и частный сектор.

Первый агропарк открылся в Азербайджане в сентябре 2016 года. Им стал Яламинский агропарк, расположенный в Хачмазском районе и созданный на базе Государственного сельскохозяйственного производственного племенного молочно-животноводческого предприятия "Ялама".

Общая площадь парка - 523 гектара. В рамках первой фазы проекта в агропарке был создан животноводческий комплекс на 3 тыс. голов крупного рогатого скота, крупное хлопковое хозяйство на площади 385 га, кормовой завод мощностью 5 т корма в час. Производимый на заводе корм идет на нужды агропарка, а также продается действующим в регионе фермерским хозяйствам. На втором этапе на территории парка создан молочный завод, хозяйство интенсивного садоводства и крупное зерновое хозяйство

Второй по счету агропарк - Шамкирский - начал функционировать в августе 2017 года.

С участием Президента Ильхама Алиева состоялось открытие крупнейшего в стране Логистического центра Шамкирского агропарка. Комплекс создавался с целью увеличения объемов и расширения географии экспорта азербайджанской продукции, создания национальных брендов, а также формирования единой координирующей системы в сельскохозяйственной сфере.

Фундамент агропарка в Шамкире был заложен в 2014 году так же при участии главы государства. По сравнению с Яламинским парком Шамкирский более масштабный и мощный с точки зрения объемов производимой продукции. Здесь впервые в республике на одной территории созданы современный тепличный комплекс, интенсивное садовое хозяйство, завод по переработке фруктов и овощей, фабрика по производству тары, логистический центр, холодильники, склады и многое другое.

Территория Логистического центра составляет 12,3 га, из которых около 4 га занимает производственный участок. Здесь установлено оборудование по сортировке и расфасовке фруктов по размеру, цвету, степени поврежденности, произведенное одной из известных французских компаний. Два терминала центра способны принимать одновременно 200 тонн урожая, еще один терминал обладает возможностью отправлять 120 тонн готовой продукции. Особое значение в агропарке придают качеству продукции, для чего создана современная лаборатория. Интересным новшеством парка является "determing room", позволяющее устранять специфический вкус местной хурмы. В холодильных депо обеспечивается хранение фруктов и овощей от 25 до 270 дней, в зависимости от их сорта, с минимальными потерями и сохранением качества.

Логистический центр действует по принципу "единого окна" - здесь функционируют соответствующие структуры Государственного таможенного комитета, Центра экспертизы потребительских товаров министерства экономики, Госслужбы фитосанитарного контроля при Минсельхозе. На территории агропарка построена электростанция, проведены газовая и фиброоптическая линии, в будущем планируется прокладка 11-километровой железнодорожной ветки.

Агропарк включает крупные зерновые, фруктовые и растениеводческие хозяйства, расположенные в местности Джейранчель.

Шамкирский агропарк продолжает развиваться и наращивать мощности. В целом парк имеет очень большой экспортный потенциал и способствует появлению новых национальных брендов и продвижению местной продукции под брендом Made in Azerbaijan.

Еще через год, в августе 2018 года Президент Ильхам Алиев открыл агропарк в Исмаиллинском районе, созданный ООО "Buta Qrup".

В создание парка было вложено 22 миллиона манатов, общая площадь объекта - 602 гектара, куда входят растениеводческое хозяйство, холодильно-складской комплекс, участки сортировки и расфасовки произведенной сельскохозяйственной продукции. Для устойчивого и качественного снабжения посевных участков водой построены два водохранилища, проложены водные и электрические линии, установлена современная пивотная оросительная система, приобретены различная техника и агрегаты сельскохозяйственного назначения.

В агропарке помимо кукурузы и потребительского картофеля выращиваются также суперэлитные и элитные семенные сорта, привезенные из Германии и Голландии, соответствующие климатическим условиям и структуре почв разных регионов Азербайджана. Продукция, производимая в агропарке компанией ООО "Buta Group", поставляется на местные рынки под брендом "İmsayıllı Tərəvəzləri", а также экспортируется на зарубежные рынки под брендом Made in Azerbaijan.

В 2020 году с участием главы государства в Азербайджане открылись сразу два крупных агропарка.

В феврале прошлого года начал функционировать агропарк "Qlobal Aqro" в поселке Каррар Кюрдамирского района. Объем государственных средств, вложенных в создание агропарка, составили 8,1 миллиона манатов. Кроме того, на создание агропарка по линии государства были предоставлены льготные кредиты в размере 1 миллиона манатов. Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов манатов.

Агропарк оснащен самым современным оборудованием, произведенным в Азербайджане, Турции и Бельгии. В настоящее время на предприятии работают 17 человек, в ближайшее время планируется открыть более 60 новых рабочих мест.

В марте того же года открылся Агстафинский агропромышленный комплекс. На втором этапе проекта в комплексе созданы завод по производству семян бобовых мощностью 5 тонн в час, завод по производству семян зерновых мощностью 25 тонн в час, оснащенные очистительным оборудованием мощностью 200 тонн в час и сушильным оборудованием мощностью 50 тонн в час, резервуары мощностью хранения 36 тысяч тонн. Кроме того, здесь построены мельница перерабатывающей мощностью 120 тонн в сутки, завод по производству хлеба и полуфабрикатов, объект по услугам общественного питания fast-food, оснащенный современным оборудованием, агромаркет.

В агропромышленном комплексе обеспечена вся производственная цепочка - от производства семян и выращивания зерна до его переработки и изготовления конечной продукции. Производимая в агстафинском агропромышленном парке продукция полностью соответствует всем показателям качества, и международным биостандартам. В комплексе используются оборудование и технологические линии производства Германии и Швейцарии.

Общая площадь Агстафинского агрокомплекса - 20 гектаров. Его транспортно-логистический центр, расположенный в селе Чайлы Газахского района, занимает территорию площадью 4,2 гектара.

В целом в Азербайджане планируется создание более 50 агропарков и крупных фермерских хозяйств. В настоящее время на территории площадью 262 тысячи гектаров в 33 районах страны идут соответствующие работы. На данные цели будет инвестировано 2,4 миллиарда манатов. На первом этапе на территории площадью 153 тысячи гектаров приступили к деятельности 33 агропарка и крупных фермерских хозяйства, которым оказана государственная поддержка общей стоимостью 1,1 миллиарда манатов, а на территории площадью 109 тысяч гектаров ведутся проектирование или строительно-монтажные работы в 18 агропарках и крупных фермерских хозяйствах.

Агропромышленные комплексы станут драйвером роста ненефтяного сектора в Азербайджане. К этой сфере проявляют все больше интереса и зарубежные инвесторы. Так, в 2019 году Азербайджанская инвестиционная компания и китайская China CAMC Engineering подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, согласно которому в нашей стране предполагается создание агропромышленного комплекса за счет китайских инвестиций.

Для реализация проекта создана рабочая группа, которая определит место будущего парка и его параметры, объем инвестиций в проект оценивается в несколько сот миллионов долларов. Проект предусматривает строительство тракторного завода, завода по производству оросительного оборудования и предприятий по переработке сельхозпродукции.

Очень важным преимуществом агропромышленных парков является то, что созданные здесь технологические цепочки позволяют доводить до потребителя не только сырье, но и переработанную готовую продукцию. Подобных возможностей у фермеров в частных хозяйствах нет, поэтому сельхозпродукция Азербайджана выносилась на внутренний и внешний рынок в основном в виде сырья. Агропарки подняли возможности аграрной сферы на более высокую ступень и стали новым этапом в развитии регионов. Кроме того, агропарки - это развитие инфраструктуры, новые рабочие места, большие возможности для обеспечения занятости населения аграрных регионов и получения высоких доходов фермерами.

Агропарки Гаджигабула уже начали вносить свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности Азербайджана и повышение его экспортного потенциала, то есть в реализацию стратегических направлений государственной экономической политики страны.

Лейла Таривердиева