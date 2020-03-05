Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку по ряду регионов страны, ознакомился с реализацией региональных программ, принял участие в открытии ряда объектов, встречался с жителями районов. В Агстафе глава государства принял участие в открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса.

Напомним, что на конференции, посвященной реализации Госпрограммы развития регионов, прошедшей с участием Президента Ильхама Алиева 3 февраля, поднимался в том числе и вопрос Агстафинского агропарка. Исполнительный директор предприятия "Агстафинский аграрно-промышленный комплекс" Анар Оруджев отметил, что агропарк включает 5 заводов, в том числе завод по производству семян зерновых культур, завод по производству семян бобовых культур, мельничный комплекс, завод по производству хлеба и полуфабрикатов и др. Используется оборудование в основном производства известных компаний Германии и Швейцарии.

Фундамент агропромпарка был заложен 19 октября 2016 года.

Агропромышленные парки очень важны с точки зрения развития агропромышленных комплексов в регионах, сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов.

По его словам, в прежние годы в регионах производилось в основном сырье, сельхозпродукция Азербайджана выносилась на внутренний и внешний рынок по большей части в виде сырья. Однако создание агропромышленных парков позволило перерабатывать сырье и экспортировать готовую продукцию. Это, несомненно, повышает экспортные возможности ненефтяного сектора Азербайджана, подчеркнул экономист.

"Создание агропарков я бы назвал новым этапом развития регионов. Это ведет к росту доли регионов в перерабатывающей отрасли страны. Аропарки - это также развитие инфраструктуры. Кроме того, агропромышленные парки - это и новые рабочие места, большие возможности для обеспечения занятости местного населения аграрных регионов и получения высоких доходов фермерами", - сказал Вугар Байрамов.

Отметим, что работы в направлении создания крупных агропромышленных парков продолжаются. Так, в сентябре в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской инвестиционной компанией и китайской CAMCE. Согласно документу, в Азербайджане предполагается создание агропромышленного парка за счет китайских инвестиций. Для реализации проекта будет создана рабочая группа, которая определит место будущего парка и его параметры. Проект предусматривает строительство тракторного завода, завода по производству оросительного оборудования и предприятий по переработке сельхозпродукции.

Лейла Таривердиева