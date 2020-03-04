https://news.day.az/politics/1208706.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса - ФОТО
4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Наблюдательного совета комплекса Расул Оруджев проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с комплексом.
Затем глава государства встретился с коллективом предприятия.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре