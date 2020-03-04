4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агстафинского аграрно-промышленного комплекса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Наблюдательного совета комплекса Расул Оруджев проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с комплексом.

Затем глава государства встретился с коллективом предприятия.

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