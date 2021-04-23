В Карабахе будут пробурены субартезианские скважины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в ряде районов оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Согласно документу, в Джебраиле будет пробурено 2, в Физули - 10, в Ходжавенде - два, в Шуше - четыре субартезианские скважины.
Ниже приведен список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению:
|
Порядковый номер
|
Название района
|
Количество скважин, единица
|
Название населенных пунктов
|
Численность населения, количество
|
1.
|
Бейляган
|
7
|
село Ашагы Чеменли
|
1483
|
поселок Бахарабад
|
1006
|
село Дуньямалылар
|
7539
|
село Кябирли
|
5060
|
поселок Маяк (2 скважины)
|
834
|
поселок Оренгала
|
2123
|
2.
|
Джебраил (территория Билясуварского района)
|
2
|
поселок номер 1
|
1600
|
3.
|
Физули
|
10
|
село Алханлы (2 скважины)
|
1800
|
село Ашагы Кюрдмахмудлу
|
1235
|
село Ашагы Яглывенд
|
1720
|
село Биринджи Махмудлу (2 скважины)
|
822
|
село Ахмедбейли
|
986
|
село Икинджи Махмудлу
|
1564
|
село Юхары Кюрдмахмудлу (2 скважины)
|
1270
|
4.
|
Ходжавенд
|
2
|
территория Наргизтепе
|
70
|
5.
|
Шуша (территория Агдамского района)
|
4
|
зимовье Мирзелер
|
550
|
Всего:
|
25
|
16
|
29 662
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