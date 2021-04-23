В Карабахе будут пробурены субартезианские скважины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в ряде районов оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Согласно документу, в Джебраиле будет пробурено 2, в Физули - 10, в Ходжавенде - два, в Шуше - четыре субартезианские скважины.

Ниже приведен список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению:

Порядковый номер

Название района

Количество скважин, единица

Название населенных пунктов

Численность населения, количество

1.

Бейляган

7

село Ашагы Чеменли

1483

поселок Бахарабад

1006

село Дуньямалылар

7539

село Кябирли

5060

поселок Маяк (2 скважины)

834

поселок Оренгала

2123

2.

Джебраил (территория Билясуварского района)

2

поселок номер 1

1600

3.

Физули

10

село Алханлы (2 скважины)

1800

село Ашагы Кюрдмахмудлу

1235

село Ашагы Яглывенд

1720

село Биринджи Махмудлу (2 скважины)

822

село Ахмедбейли

986

село Икинджи Махмудлу

1564

село Юхары Кюрдмахмудлу (2 скважины)

1270

4.

Ходжавенд

2

территория Наргизтепе

70

5.

Шуша (территория Агдамского района)

4

зимовье Мирзелер

550

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