Baktelecom начал оказывать оптические телекоммуникационные услуги в поселке Говсан

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom), действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, начало обеспечивать жителей Говсана услугами телефонной связи, интернета и телевидения в рамках проекта "Оптика в дом". В массиве Гушчулар поселка развернута ​​оптическая сеть емкостью 1800 номеров. В настоящее время осуществляется подключение 1200 квартир к услугам широкополосного доступа. Проводимая работа полностью обеспечивает потребность в телекоммуникационных услугах в этом массиве. При построении сети также учитывалась возможность расширения жилищного массива и увеличения количества жителей в будущем.

Кроме того, в селе Говсан, в массивах Баглар и Зейтунлуг началось строительство волоконно-оптических линий, отвечающих современным требованиям. После завершения реконструкционных работ жители будут обеспечены качественными телекоммуникационными услугами.

Поселок Говсан полностью включен в зону охвата проекта "Оптика для дома". Baktelecom планирует поэтапно запустить сеть емкостью 15 000 номеров в этой территории.

Отметим, что в рамках проекта "Оптика для дома" в Баку и на прилегающих ему территориях создана оптическая сеть емкостью 230 тысяч пользователей. При помощи этой сети уже обеспечено подключение 130 тысяч квартир к оптическим услугам на основе современных стандартов. Эта сеть создается на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть), которая представляет собой самое современное подключение к интернету. Эта технология не только гарантирует стабильную скорость, но также позволяет предоставлять услуги телефонной связи, интернета и телевидения при помощи одной линии.