https://news.day.az/economy/1352652.html У министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана новый заместитель
У министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана новый заместитель
Ровшан Мурват оглу Рустамов назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, он назначен на эту должность в соответствии с распоряжением, подписанным 14 июня 2021 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Отметим, что до этого назначения он занимал должность заместителя председателя и врио главы ОАО "Азеркосмос".
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