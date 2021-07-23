Лидер в сфере информационной безопасности в РФ выходит на рынок Азербайджана

Компания "Код Безопасности" - лидер в сфере обеспечения информационной безопасности в России - выходит на рынок Азербайджана.

Об этом сказал представитель компании Олег Кравчук на мероприятии "Деловая миссия российских компаний под эгидой АО "РОСЭКСИМБАНК" в Баку", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, продукты компании защищают практически все госслужбы и структуры России.

"Все российские и зарубежные атомные электростанции защищены продуктами нашей компании. В Азербайджане мы хотим предложить совместную работу с предприятиями страны", - сказал Кравчук.

По его словам, планируется создать совместный кластер регионального доверия и линейку продуктов для рынка Азербайджана и региона в целом.

"Мы хотим расширить не только потенциальное сотрудничество, но и взаимодействие с ИТ-компаниями. У нас даже есть контракт с одной из азербайджанских компаний", - сказал представитель компании.