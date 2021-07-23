В Шушу будет построена железная дорога

Ведется подготовка проекта по строительству железной дороги в город Шуша.

Об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проектные работы осуществляет турецкая компания.

"Там гористая территория. Как известно, Президент Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана, поэтому важно строительство железной дороги в этом направлении. В связи с этим дано поручение, работы продолжаются", - сказал Гурбанов.