Абоненты Nar теперь могут делать пожертвования в «Фонд возрождения Карабаха» (R)

Абоненты Nar, желающие поддержать меры по возрождению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, теперь имеют возможность сделать пожертвование в "Фонд возрождения Карабаха". Абоненты могут отправить SMS на короткий номер 8112, указав сумму, которую они хотели бы пожертвовать (1, 3, 5, 10, 20 и 50 AZN). Сразу после отправки SMS, пользователю будет в ответ отправлена ​​информация о статусе платежа.

Отметим, что с баланса будет вычтена только сумма пожертвования, каждое отправленное SMS-сообщение является бесплатным. Каждый абонент может несколько раз пожертвовать суммы различных размеров. Подробную информацию можно получить на официальной странице https://www.nar.az/ru/qarabag-dirchelish-fonduna-destek/.

"Фонд возрождения Карабаха" учрежден указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года. Согласно указу, "Фонд возрождения Карабаха" - это публичное юридическое лицо, обеспечивающее финансовую поддержку и инвестиции в восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджанской Республики, а также меры по превращению его в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния, партнерство государственного и частного секторов в этом направлении, а также проведение необходимой агитационной работы внутри и за пределами страны (https://qdf.gov.az/)

Пожертвование в "Фонд возрождения Карабаха" можно осуществить и через другие платформы. Подробнее: https://qdf.gov.az/iane-et/.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.