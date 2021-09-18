В Азербайджане выросли доходы от услуг мобильной связи и информации

В Азербайджане доходы от услуг мобильной связи и информации в январе - августе 2021 года выросли на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до почти 1,5 миллиарда манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

При этом 42,5 процента доходов, или 638,1 миллиона манатов, пришлось на долю телекоммуникационного рынка (мобильные операторы).

Из общего объема услуг связи и информации 74,9 процента составили услуги, оказанные населению.

По данным ведомства, более 80 процентов доходов сектора пришлись на долю негосударственных предприятий.