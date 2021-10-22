Обнародовано текущее состояние дорожных проектов, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) распространило информацию в связи с проектами дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как передает Day.Az, информация охватывает работы, выполненные на указанных территориях до 01.10.2021 года:

"Дорога Победы"

Технические характеристики: 101,5 км, II технический уровень, 2 полосы движения.

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша

Технические характеристики: 81,6 км, I технический уровень, 4 полосы движения.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису

Технические показатели: 80,7 км, I-II технический уровень, 2-3 полосы движения, тоннели - 11,6 км.

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин

Технические показатели: 72,3 км, I-II технический уровень, 2-3 полосы движения, тоннели - 9,8 км.

Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд

Технические показатели: 123,8 км, I технический уровень, 4-6 полос движения.

Автомобильная дорога Худафарин-Губадлы-Лачин

Технические характеристики: 83 км, I технический уровень, 4 полосы движения.

Автомобильная дорога Шукюрбейли - Джабраил-Гадрут

Технические характеристики: 43 км, I технический уровень, 4 полосы движения.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут

Технические характеристики: 13 км, I технический уровень, 4 полосы движения.

Автомобильная дорога Барда-Агдам

Технические характеристики: 45 км, I технический уровень, 4 полосы движения.

Автомобильная дорога Агдам-Физули

Технические характеристики: 70 км, I технический уровень, 4 полосы движения.

Автомобильная дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан

Технические показатели: 22 км, II-IV технический уровень, 2 полосы движения.