Обнародовано текущее состояние дорожных проектов, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре - ВИДЕО
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) распространило информацию в связи с проектами дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Как передает Day.Az, информация охватывает работы, выполненные на указанных территориях до 01.10.2021 года:
"Дорога Победы"
Технические характеристики: 101,5 км, II технический уровень, 2 полосы движения.
Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша
Технические характеристики: 81,6 км, I технический уровень, 4 полосы движения.
Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису
Технические показатели: 80,7 км, I-II технический уровень, 2-3 полосы движения, тоннели - 11,6 км.
Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин
Технические показатели: 72,3 км, I-II технический уровень, 2-3 полосы движения, тоннели - 9,8 км.
Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд
Технические показатели: 123,8 км, I технический уровень, 4-6 полос движения.
Автомобильная дорога Худафарин-Губадлы-Лачин
Технические характеристики: 83 км, I технический уровень, 4 полосы движения.
Автомобильная дорога Шукюрбейли - Джабраил-Гадрут
Технические характеристики: 43 км, I технический уровень, 4 полосы движения.
Автомобильная дорога Физули-Гадрут
Технические характеристики: 13 км, I технический уровень, 4 полосы движения.
Автомобильная дорога Барда-Агдам
Технические характеристики: 45 км, I технический уровень, 4 полосы движения.
Автомобильная дорога Агдам-Физули
Технические характеристики: 70 км, I технический уровень, 4 полосы движения.
Автомобильная дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан
Технические показатели: 22 км, II-IV технический уровень, 2 полосы движения.
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