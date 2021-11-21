Обнародован объем грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане

В Азербайджане в январе - сентябре 2021 года грузоперевозки железнодорожным транспортом составили 10,97 миллиона тонн, что на 0,4 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, международные грузоперевозки составили 5,438 миллиона тонн, или 45,6 процента. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на пять процентов. На долю транзитных грузоперевозок пришлись порядка 3,448 миллиона тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 15,4 процента, а на внутренние - 2,084 миллиона тонн (сокращение на 0,95 процента).

В январе-сентябре 2021 года контейнерные перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) превысили на 84 процента показатель аналогичного периода 2020 года. В отчетный период были перевезены 17,635 тысячи контейнеров, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 9,598 тысячи контейнеров.