Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана

Трехстороннее соглашение между Ираном, Азербайджаном и Туркменистаном обеспечит газом пять провинций Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори.

"Трехстороннее газовое соглашение между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном, которое является результатом сбалансированного взгляда на все возможности во внешней политике, обеспечит газом пять провинций Ирана. Область международных отношений больше не ограничивается несколькими конкретными странами", - написал он.

Отметим, что Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили в воскресенье в Ашхабаде трехстороннее соглашение о своповых поставках газа.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа.