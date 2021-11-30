Контракт о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном

28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа. Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год. Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря нынешнего года. Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана.

Как сказал Trend профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов, это соглашение имеет важное значение, так как по энергетическому треку необходимо сотрудничать в первую очередь с соседними странами, передает Day.Az.

"У нас уже есть такие соглашения с Россией. По энергопоставкам страны должны сотрудничать в первую очередь с соседями с учетом неравномерного распределения энергоресурсов. Даже в энергетически богатых государствах ресурсы сосредоточены неравномерно. Иран имеет огромные запасы газа, но вместе с тем в северных областях, граничащих с Азербайджаном, традиционно наблюдается энергодефицит. И в этом плане поставки из Азербайджана имеют очень большие перспективы. Я считаю, что приграничным с Азербайджаном регионам Ирана выгоднее получать газ из Азербайджана, нежели из южных регионов Ирана. В то же время выгоднее снабжать газом Нахчыван из Ирана, чем из Баку. То есть крайне важно обеспечить непрерывность поставок энергоносителя для отечественной промышленности, для отечественных потребителей", - сказал он.

Мамедов считает, что это также важное решение для Туркменистана.

"Соглашения по спотовым поставкам играют взаимовыгодное значение как для одной, так и для другой стороны. Бывают такие случаи, когда Туркменистан не может найти покупателей для огромных своих газовых ресурсов из-за соответствующих логистических проблем. И в этом аспекте, имея в виду, что в Азербайджане резко возрастает объем потребления газа, мы можем снабжать внутренний рынок туркменским газом", - добавил Мамедов.

Как сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, данная сделка показывает, что три страны серьезно пытаются развивать свое экономическое и энергетическое сотрудничество.

"Туркменистан обладает огромными запасами газа. Согласно статистическому обзору мировой энергетики bp, доказанные запасы газа Туркменистана занимают четвертое место в мире после России, Ирана и Катара. Эта страна, конечно, пытается увеличить свой экспорт газа, и недавнее соглашение с Ираном и Азербайджаном является новым шагом в этом направлении. Объемы газа могут составить 2 миллиарда кубометров в год или чуть больше (5-6 миллионов кубометров в сутки)", - сказал эксперт.

Перрен отметил, что Иран обладает огромным газовым потенциалом, но эта страна часто сталкивается с нехваткой газа в своих северных провинциях зимой.

"Это также возможность для Исламской Республики Иран развивать свои экономические и энергетические отношения со своими соседями и повысить роль страны как возможного энергетического хаба благодаря своему географическому положению и энергетической инфраструктуре. Азербайджан будет получать 5-6 миллионов кубометров природного газа в день, и это соглашение будет способствовать улучшению двусторонних отношений с Ираном", - заявил эксперт.

Он отметил, что Иран также предпринял некоторые шаги для разрешения спора о платежах за газ с Туркменистаном.

"Есть большой потенциал сотрудничества между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном, а также некоторыми другими странами в этой части мира", - заключил Перрен.