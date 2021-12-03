Альтернативные источники финансирования имеют важное значение для обеспечения устойчивых финресурсов

Альтернативные источники финансирования, в том числе финансовые технологии, будут иметь важное значение в предстоящие периоды для обеспечения устойчивых финансовых ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу председатель правления государственного агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC.

По его словам, создание устойчивой экономики и развитие бизнес-среды на основе современных инновационных технологий стали приоритетными вопросами, в связи с этим автоматизация, цифровизация, искусственный интеллект и "зеленые технологии" станут тенденциями, которые определят глобальный экономический ландшафт в ближайшие десятилетия.

"По предварительным данным, в целях устранения негативных последствий пандемии COVID-19 глобальные расходы составили порядка пяти триллионов долларов. Учитывая масштабы экономических последствий, можно сказать, что традиционная финансовая система столкнется и с другими трудностями в преодолении текущих проблем", - сказал Мамедов.

Кроме того, глава агентства МСБ заявил, что эти вызовы ставят новые цели для достижения экономического развития.

"Государственно-частное партнерство является благоприятной моделью для привлечения частного сектора и мобилизации ресурсов в целях реализации повестки дня экономической трансформации в соответствии с новыми вызовами. Хотелось бы также подчеркнуть, что указанные бизнес-модели имеют широкие возможности применения и в процессах восстановления освобожденного от оккупации Карабаха и реинтеграции страны в экономическую цепочку создания добавочной стоимости", - сказал Мамедов.

Глава агентства также отметил, что цифровизация малого и среднего бизнеса является ключевыми элементами процесса экономической трансформации.

"Так, при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Азербайджане уже близится к завершению реализация проекта по стимулированию цифровизации МСБ. Кроме того, в октябре текущего года мы подписали меморандум о взаимопонимании с азербайджанским представительством ООН в целях реализации совместных мероприятий по продвижению глобального соглашения ООН в ведении бизнеса. В рамках этого соглашения были рассмотрены критерии экологического, социального и корпоративного управления бизнесом, а также интеграция программы "устойчивого развития ООН" в бизнес-продукты и процессы", - подчеркнул Мамедов.