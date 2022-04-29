Еще одна компания получила статус резидента Сумгайытского химпромпарка

ООО Az-Tex-Import присвоен статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минэкономики.

Новый резидент займется реализацией проекта "Производство легковых и грузовых автомобилей марки IVECO и автомобилей спецназначения" на территории парка площадью три гектара.

На предприятии инвестиционной стоимостью 19,2 миллиона манатов планируется создать 90 рабочих мест.

Отметим, что в настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке действуют 27 резидентов.