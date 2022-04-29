https://news.day.az/economy/1457858.html Еще одна компания получила статус резидента Сумгайытского химпромпарка
Еще одна компания получила статус резидента Сумгайытского химпромпарка
ООО Az-Tex-Import присвоен статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка при министерстве экономики Азербайджана.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минэкономики.
Новый резидент займется реализацией проекта "Производство легковых и грузовых автомобилей марки IVECO и автомобилей спецназначения" на территории парка площадью три гектара.
На предприятии инвестиционной стоимостью 19,2 миллиона манатов планируется создать 90 рабочих мест.
Отметим, что в настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке действуют 27 резидентов.
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