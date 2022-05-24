Банк АВВ продолжает обновление филиалов и отделений согласно новой концепции развития. Шамахинский филиал и отделение банка "Azeriqaz" были адаптированы в соответствии с обновленным брендом, уже сданы в экплуатацию и готовы к обслуживанию клиентов. Шамахинский филиал функционирует по адресу г. Шамаха, проспект Гейдара Алиева, 51, а отделение "Azeriqaz" по адресу г. Баку, ул., Юсифа Сафарова, 23.

В обновленном Шамахинском филиале и отделении "Azeriqaz" созданы все необходимые условия для высокого качества обслуживания клиентов. В зависимости от профиля офисов обслуживания физическим и юридическим лицам будет предоставлен широкий спектр услуг, таких как: различные виды кредита, расчетно-кассовые операции, денежные переводы и вклады, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.

Первый заместитель Председателя Правления АВВ Ильхам Габибуллаев сказал: "АВВ стремится обеспечить своих клиентов более удобными и доступными банковскими продуктами и услугами, обновляя свои офисы обслуживания. Наша деятельность направлена на то, чтобы отвечать пожеланиям клиентов и способствовать развитию мест, в которых мы функционируем. К концу этого года соответственно обновленной концепции еще несколько филиалов будут сданы в экплуатацию".

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.