Какая сумма была возвращена покупателям по ƏDV geri al?

С момента внедрения в Азербайджане проекта ƏDV geri al до 1 мая текущего года потребителям было возвращено более 228,5 млн манатов по 573 199 160 кассовым чекам, только за январь-апрель этого года - более 56,5 млн манатов по 144 945 143 чекам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики АР, об этом заявил начальник Главного управления оказания услуг налогоплательщикам ведомства Эльчин Мамедов.

По его словам, для возврата части НДС, уплаченного за приобретенные товары, на сегодняшний день на портале зарегистрировано около 1,7 млн пользователей.