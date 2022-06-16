Большая часть безналичных платежей в Азербайджане осуществляется бесконтактно

88 процентов безналичных платежей в Азербайджане осуществляются бесконтактно.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг специалист отдела развития национальных платежных систем департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов в ходе финтех-саммита в Баку.

По его словам, такому росту способствовали запуск в стране Apple Pay и других аналогичных решений.

"73 процента переводов денежных средств пришлись на долю электронного банкинга. В соответствии со стратегией ЦБА, до 2023 года планируется оптимизировать правовую базу, расширить цифровую инфраструктуру, провести работы по информированию населения об инновационных продуктах и решениях", - сказал Гасымов.

Он подчеркнул, что ЦБА продолжает реализацию проектов по упрощённому проведению платежей.

"Мы уделяем большое внимание сфере кибербезопасности. В данном направлении у нас есть соответствующая дорожная карта и программы, в рамках которых проводятся работы по расширению и внедрению новых технологий защиты информационных данных", - сказал Гасымов.