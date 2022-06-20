В Азербайджане повышаются зарплаты этих работников

Меняются зарплаты членов Счетной палаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в этой связи предлагаются изменения в закон "О Счетной палате".

Согласно проекту, месячный должностной оклад председателя Счетной палаты составит 3150 манатов, а месячный должностной оклад аудиторов Счетной палаты - 2625 манатов.

Членам Счетной палаты будет также выплачиваться ежемесячная надбавка к зарплате в размере двукратного должностного оклада.