https://news.day.az/economy/1472316.html В Азербайджане повышаются зарплаты этих работников
В Азербайджане повышаются зарплаты этих работников
Меняются зарплаты членов Счетной палаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в этой связи предлагаются изменения в закон "О Счетной палате".
Согласно проекту, месячный должностной оклад председателя Счетной палаты составит 3150 манатов, а месячный должностной оклад аудиторов Счетной палаты - 2625 манатов.
Членам Счетной палаты будет также выплачиваться ежемесячная надбавка к зарплате в размере двукратного должностного оклада.
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