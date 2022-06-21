Продолжается перевод животноводческих хозяйств на пастбища на освобожденных землях Азербайджана

Продолжается переселение овцеводческих и пчеловодческих хозяйств на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, в Кяльбаджарском районе есть большой потенциал для развития животноводства.

Было отмечено, что пастбища обладают чрезвычайно богатым растительным покровом и кормовыми ресурсами. В дооккупационный период эти пастбища были основным местом миграции животноводческих хозяйств, действовавших в разных регионах Азербайджана. На пастбища Сарыер, Сеюдлю, Гошдаш Кяльбаджарского района в течение сезона были переведены животноводческие хозяйства более 30 районов.

Сотрудники Агентства аграрных услуг Азербайджана проводят мониторинги овцеводческих хозяйств, переселенных на кяльбаджарские и лачинские пастбища. Целью мониторинга является изучение общего состояния стад на пастбищах и оказание ветеринарной помощи животным, нуждающимся в лечении. Первый мониторинг с участием группы ветеринарных врачей был проведен на пастбище Сарыер Кяльбаджарского района. В соответствии с регламентом, утвержденным в связи с переселением на пастбища, были приняты соответствующие превентивные меры в связи с профилактикой болезней животных в стадах, направляющихся на пастбища. Миграция животных разрешена после вакцинации от особо опасных заболеваний.

По словам заместителя председателя Агентства аграрных услуг Баяндура Рзаева, в овцеводческих хозяйствах были проведены все ветеринарные мероприятия, в том числе вакцинация. Накануне переселения превентивные меры были завершены в полном объеме. Проведена вакцинация животных от особо опасных заболеваний, в том числе ящура, сибирской язвы и других. "Мы считаем, что здешний богатый растительный покров, вода, богатая минеральными веществами, оказали достаточное влияние на повышение урожайности в этих хозяйствах", - сказал он.

В прошлом году впервые в рамках пилотного проекта на кяльбаджарские пастбища было переведено около 10 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота. В этом году на пастбища будут переведены более 300 000 голов животных. В настоящее время продолжается перевод овцеводческих и пчеловодческих хозяйств на кяльбаджарские и лачинские пастбища.