В Ташкенте подписан ряд документов между соответствующими структурами Узбекистана и Азербайджана

В Ташкенте состоялся Узбекско-азербайджанский бизнес-форум, организованный совместно Агентством поощрения экспорта и инвестиций (АЗПРОМО), Палатой торговли и промышленности Узбекистана при поддержке Министерства инвестиции и внешней торговли Узбекистана, и Министерства экономики Узбекистана.

В мероприятии наряду с официальными лицами с обеих сторон приняли участие предприниматели, осуществляющие деятельность в строительной, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экономики, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков отметил развитие по восходящей торгово-экономических связей между двумя странами, а также большой потенциал для расширения сотрудничества.

С.Умурзаков сказал, что, расширив сотрудничество и создав совместные перерабатывающие предприятия, Азербайджан и Узбекистан могут экспортировать продукцию в третьи страны. Отметив значение бизнес-форума, министр довел до внимания, что мероприятие является благоприятной платформой для выдвижения новых инициатив и определения направлений, подчеркнул, что обсуждения принесут пользу расширению связей в бизнесе.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров довел до внимания, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне, развивается экономическое сотрудничество, отметил, что взаимные визиты глав государств и проводимые переговоры имеют важное значение в развитии двустороннего сотрудничества.

Министр экономики довел до внимания возможности укрепления партнерства в промышленной, сельскохозяйственной, торговой, инвестиционной и других сферах, пригласил бизнесменов Узбекистана воспользоваться благоприятным деловым климатом в Азербайджане к осуществлению совместных проектов.

На мероприятии руководитель АЗПРОМО Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев, председатель правления ОАО "Uzkimyosanoat" Журабек Мирзамахмудов, председатель Ассоциации "Uzeltexsanoat" Мирзиод Юнусов, председатель Ассоциации "Uztekstilprom" Ильхом Хайдаров и председатель Ювелирной Ассоциации Азербайджана Тогрул Аббасгулиев проинформировали о расширении связей в профильных сферах экономики, экспортном и инвестиционном потенциале, инвестиционном и бизнес-климате каждой из стран.

В рамках бизнес-форума был подписан ряд документов между соответствующими структурами двух стран.

"Меморандум в сфере защиты авторского права и связанных прав между Агентством по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Республики Узбекистан" подписали председатель правления агентства Кямран Иманов и министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов,

"Программу по сотрудничеству в сфере туризма на 2022 год между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан" подписали председатель Азербайджанского государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и заместитель министра туризма и культурного наследия Узбекистана Бахтиор Ибрагимов,

"Меморандум взаимопонимания между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Республики Узбекистан" подписали министр энергетики нашей страны Пярвиз Шахбазов и первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

Также "Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела между Национальным архивным управлением Азербайджанской Республики и Агентством "Özarxiv" Республики Узбекистан подписали начальник Национального архивного управления Аскер Расулов и председатель Агентства "Özarxiv" Узбекистана Улугбек Юсубов, "Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан" подписали председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов и директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон Ходжаев, "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Агентством поощрения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан" подписали руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор Агентства поощрения экспорта Узбекистана Улугбек Мурадов, "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан" подписали глава агентства Юсиф Абдуллаев и председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики(AZPROMO) и Агентством по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан" подписали руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор Агентства Улугбек Касымходжаев.

Кроме того, среди подписанных документов значатся "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA) и Торгово-промышленной палатой Узбекистана", подписанный председателем Правления KOBIA Орханом Мамедовым и председателем Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Давроном Вахабовым, "Меморандум о локализации производства автомобилей в Азербайджане между ОАО "Азермаш" и АО "Uzavtosanoat", подписанный председателем Правления "Азермаш" Эмином Ахундовым и заместителем председателя " Uzavtosanoat " Сардором Таджиевым, "Меморандум об экспорте продукции в Узбекистан между компанией "NərgizMED Азербайджана" и компанией "Meri Naturel" Узбекистана", подписанный директором NargizMED Малахат Шахрамановой и директором "Meri Naturel" Миравзалом Мирсадиковым.

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджанской ассоциацией производителей и экспортеров текстиля и Ассоциацией "Uztekstilprom" подписали заместитель председателя Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров текстиля Сакина Бабаева и заместитель председателя Ассоциации "Uztekstilprom" Мирмуксин Султанов, "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджанской ассоциацией производителей строительных материалов и Ассоциацией "Uzpromstroymaterialı" подписали заместитель председателя Ассоциации производителей строительных материалов Маис Гасымов и первый заместитель председателя Ассоциации "Uzpromstroymaterialı" Азизбек Баходыров.

Также на встречах, проходивших в рамках форума, был подписан меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной Академией Наук Азербайджана (НАНА) и Министерством инновационного развития Республики Узбекистан. Документ подписали исполняющий обязанности президента НАНА академик Ариф Гашимов и министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов.

Между Национальной Академией Наук Азербайджана и Академией наук Республики Узбекистан подписан меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству. Документ подписали исполняющий обязанности президента НАНА академик Ариф Гашимов и от имени Национальной академии наук Узбекистана академик Юлдашев Бехзод.

Мероприятие продолжилось двусторонними встречами между представителями бизнеса двух стран.