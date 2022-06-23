Источник: Агентство международной информации Trend

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует запуск новых проектов и услуг в Азербайджане.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал в четверг президент ЧБТР Дмитрий Панкин, передает Day.Az.

"После завтрашнего форума мы ожидаем запуск новых проектов, идей и услуг, которые ЧБТР может предоставить частному сектору Азербайджана", - сказал Панкин.

Он отметил, что ЧБТР рассматривает новые потенциальные сферы и возможности сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы очень гордимся нашим сотрудничеством с финансовым сектором Азербайджана, выпуская наши финансовые инструменты в манатах. Мы в ЧБТР чрезвычайно заинтересованы в развитии проектов в возобновляемой энергетике", - сказал Панкин.