https://news.day.az/economy/1475369.html Состоялось заседание Наблюдательного совета SOCAR
Состоялось заседание Наблюдательного совета SOCAR
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"В ходе заседания мы обсудили совершенствование стандартов управления, повышение эффективности, деятельность Координационного офиса Наблюдательного совета, а также инвестиционную стратегию в области производства ВИЭ", - говорится в публикации.
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