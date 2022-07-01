Состоялось заседание Наблюдательного совета SOCAR

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"В ходе заседания мы обсудили совершенствование стандартов управления, повышение эффективности, деятельность Координационного офиса Наблюдательного совета, а также инвестиционную стратегию в области производства ВИЭ", - говорится в публикации.