Баку, Москва и Тегеран обсудят коридор Север-Юг

Представители Ирана, России и Азербайджана в ближайшее время встретятся для обсуждения транзитных и таможенных вопросов, а также коридора Север-Юг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, об этом заявил посол ИРИ в АР Сеид Аббас Мусави во время визита в Астару, один из северных пограничных портов Ирана, где проходит новый мост между Ираном и Азербайджаном и расположены склады.

Он подчеркнул важность этих проектов.

"Порт Астара является одним из важных ключевых пунктов коридора Север-Юг. С реализацией этих проектов его региональное и глобальное значение проявится еще больше", - сказал дипломат.

"В ближайшее время главы соответствующих ведомств двух стран встретятся, чтобы проанализировать текущее состояние реализации этих проектов и обсудить другие вопросы", - добавил Мусави.