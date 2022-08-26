Поддержка развития предпринимательства, особенно реального сектора, является приоритетом для Yelo Bank-а. По данному направлению Банк предлагает бизнес-кредит всего под 5% годовых за счет средств Фонда развития предпринимательства.

Максимальная сумма кредита, предлагаемого в рамках сотрудничества, составляет 10 миллионов манатов. Кроме того, предприниматели, получившие данный кредит, могут воспользоваться преимуществом льготного периода до половины срока.

Следует отметить, что за первые 6 месяцев 2022 года Yelo Bank, как уполномоченный банк, предоставивший кредиты за счет ФРП, вошел в топ-3 как по количеству кредитов (280), так и по кредитным средствам. За этот период банк оказал поддержку бизнеса в размере 7 миллионов манатов для развития реального сектора, в основном в регионах, особенно сельского хозяйства. Если вы также хотите с помощью кредита развивать свой бизнес, то можете подать заявку онлайн, не теряя времени, или посетить любой филиал Yelo Bank-а: https://bit.ly/ylpwjkn

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Yelo Bank - Яркий банкинг!