https://news.day.az/economy/1499277.html В Азербайджане предпринимателям будет представлен бизнес-инкубатор
В Азербайджане предпринимателям будет представлен бизнес-инкубатор
В Азербайджане предпринимателям будет представлен бизнес-инкубатор.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в недавно разработанном законопроекте "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
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