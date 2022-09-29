В Азербайджане предпринимателям будет представлен бизнес-инкубатор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в недавно разработанном законопроекте "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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