https://news.day.az/economy/1516003.html Банковские процедуры между Азербайджаном и Пакистаном могут быть упрощены - президент PAKAZCHAM
Банковские процедуры между Азербайджаном и Пакистаном могут быть упрощены - президент PAKAZCHAM
Банковские процедуры между Азербайджаном и Пакистаном будут еще больше упрощены.
Об этом сказал в четверг журналистам президент Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхатти, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, проведены соответствующие переговоры между центральными банками двух стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре