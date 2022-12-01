Банковские процедуры между Азербайджаном и Пакистаном могут быть упрощены
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Банковские процедуры между Азербайджаном и Пакистаном будут еще больше упрощены.

Об этом сказал в четверг журналистам президент Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхатти, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проведены соответствующие переговоры между центральными банками двух стран.