Банковские процедуры между Азербайджаном и Пакистаном могут быть упрощены

Банковские процедуры между Азербайджаном и Пакистаном будут еще больше упрощены.

Об этом сказал в четверг журналистам президент Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхатти, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проведены соответствующие переговоры между центральными банками двух стран.