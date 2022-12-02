Петер Михалко об инвестициях в Азербайджан

ЕС может инвестировать до 2 миллиардов евро в реализацию проектов в Азербайджане в таких сферах, как "зеленое" и цифровое развитие, а также транспорт.

Об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе церемонии открытия проекта "Поддержка совершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализация концепции "Зеленый порт", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В частности 300 миллионов евро будут выделены для проектов в сфере транспорта", - сказал посол.

По его словам, проект совершенствования операционных возможностей Бакинского порта еще раз показывает значимость сотрудничества ЕС и Азербайджана.

"Мы очень тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана в сфере транспорта и "зеленого" развития. Вместе мы нацелены на высокие стандарты", - добавил Михалко.