Для перехода в Азербайджане к "зеленой" экономике необходимо наращивание человеческого потенциала.

Об этом сказал экономист офиса постоянного координатора ООН в Азербайджане Хуршид Рустамов во время презентации отчёта Всемирного банка "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту", передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в отчете Всемирного банка подчеркивается важность человеческого капитала, применения инновационных технологий для перехода к "зеленой" экономике.

По его словам, также решающее значение в этом будет иметь акцент на "голубой" экономике".

Рустамов подчеркнул, что ООН совместно со Всемирным банком и другими партнерами будет содействовать Азербайджану в переходе к "зеленой" экономике.