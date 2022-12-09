Официальный курс маната к мировым валютам на 9 декабря
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,798 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7980

1 австралийский доллар

AUD

1,1547

1 аргентинский песо

ARS

0,01

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3259

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0993

100 южнокорейских вон

KRW

0,1306

1 чешская крона

CZK

0,074

100 чилийских песо

CLP

0,1967

1 китайский юань

CNY

0,2443

1 датская крона

DKK

0,2417

1 грузинский лари

GEL

0,6347

1 гонконгский доллар

HKD

0,2182

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0859

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1652

1 швейцарский франк

CHF

1,8206

1 израильский шекель

ILS

0,4953

1 канадский доллар

CAD

1,2509

1 кувейтский динар

KWD

5,5422

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,02

100 ливанских фунтов

LBP

0,1121

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3865

1 мексиканский песо

MXN

0,0866

1 молдавский лей

MDL

0,0878

1 египетский фунт

EGP

0,0691

1 норвежская крона

NOK

0,1711

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3839

1 российский рубль

RUB

0,0271

1 сингапурский доллар

SGD

1,2591

1 саудовский риал

SAR

0,4521

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,253

1 турецкая лира

TRY

0,0912

1 тайваньский доллар

TWD

0,0555

1 таджикский сомони

TJS

0,1674

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2499

1 новозеландский доллар

NZD

1,0889